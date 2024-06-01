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Армения - Казахстан 07 Июня прямая трансляция

07 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Армения
Казахстан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Казахстан, которое состоится 07 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Казахстан
Главные тренеры
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
08.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 10-й турКазахстан1 : 1Армения
26.03.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 5-й турАрмения2 : 0Казахстан
05.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Армения3 : 0Казахстан
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 16-й турАрмения0 : 1Казахстан
02.06.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 8-й турКазахстан1 : 2Армения
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Армения
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Армения
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАрмения0 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 0Армения
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турАрмения1 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Казахстан
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финала5 : 0Казахстан
14.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКазахстан2 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 1Казахстан
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турКазахстан3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Армения — Казахстан. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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