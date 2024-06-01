Армения - Казахстан 07 Июня прямая трансляция
07 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Казахстан, которое состоится 07 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Казахстан
Главные тренеры
|Александр Васильевич Петраков
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|08.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. 10-й тур
|1 : 1
|26.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|05.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|3 : 0
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 16-й тур
|0 : 1
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|1 : 2
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|5 : 0
|14.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Армения — Казахстан. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.