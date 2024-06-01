Албания - Азербайджан 07 Июня прямая трансляция
07 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Азербайджан, которое состоится 07 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Азербайджан
Главные тренеры
|Силвиньо
|Ариф Асадов (и.о.)
История личных встреч
|11.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|0 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1