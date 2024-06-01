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Албания - Азербайджан 07 Июня прямая трансляция

07 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Албания
Азербайджан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Азербайджан, которое состоится 07 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Азербайджан
Главные тренеры
БразилияСилвиньо
АзербайджанАриф Асадов (и.о.)
История личных встреч
11.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Албания0 : 1Азербайджан
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАлбания3 : 0
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 0Албания
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАлбания0 : 3
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й турАлбания0 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Албания
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАзербайджан1 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАзербайджан1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур5 : 0Азербайджан
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турАзербайджан3 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турАзербайджан0 : 1

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