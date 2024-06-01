Беларусь - Россия 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
07 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Россия, которое состоится 07 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Россия
Главные тренеры
|Карлос Алос
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|3 : 3
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Беларусь — Россия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.