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Беларусь - Россия 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
07 Июня 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Беларусь
Россия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Россия, которое состоится 07 Июня 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Россия
Главные тренеры
ИспанияКарлос Алос
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
07.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Россия4 : 2Беларусь
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Беларусь
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 2
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 1Беларусь
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турБеларусь1 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур3 : 3Беларусь
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРоссия4 : 0
20.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиРоссия8 : 0
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Россия
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиРоссия1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Россия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Беларусь — Россия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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