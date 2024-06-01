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Румыния - Лихтенштейн 07 Июня прямая трансляция

07 Июня 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Румыния
Лихтенштейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Лихтенштейн, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Лихтенштейн
Главные тренеры
РумынияЭдуард Йордэнеску
История личных встреч
14.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа J. 10-й турЛихтенштейн0 : 2Румыния
05.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа J. 5-й турРумыния2 : 0Лихтенштейн
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРумыния0 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРумыния2 : 3
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРумыния1 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турРумыния1 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 2Румыния
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи3 : 0Лихтенштейн
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Лихтенштейн
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Лихтенштейн
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турЛихтенштейн0 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛихтенштейн0 : 2

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