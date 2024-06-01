Румыния - Лихтенштейн 07 Июня прямая трансляция
07 Июня 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Лихтенштейн, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|14.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. 10-й тур
|0 : 2
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. 5-й тур
|2 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2