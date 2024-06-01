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Англия - Исландия 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Англия
Исландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Исландия, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Исландия
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщКайл Уолкер
5АнглиязщДжон Стоунз
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщКиран Триппьер
8АнглияпзТрент Александер-Арнольд
4АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглияпзФил Фоден
7АнглиянпБукайо Сака
9АнглиянпГарри Кейн
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
2ИсландиязщАльфонс Сампстед
5ИсландиязщСверрир Ингасон
18ИсландиязщДаниэль Гретарссон
3ИсландиязщГюдмюндюр Тоураринссон
9ИсландияпзЙоун Торстейнссон
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
21ИсландияпзАрнор Ингви Траустасон
17ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
22ИсландиянпАндри Гудьонсен
20ИсландиянпОрри Оускарссон
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
НорвегияОге Харейде
История личных встреч
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 6-й турАнглия4 : 0Исландия
05.09.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 1-й турИсландия0 : 1Англия
27.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/8 финалаАнглия1 : 2Исландия
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАнглия3 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАнглия2 : 2
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАнглия0 : 1
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й тур1 : 1Англия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турАнглия2 : 0
26.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. Финал2 : 1Исландия
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. 1/2 финала1 : 4Исландия
18.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Исландия
14.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Исландия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур2 : 0Исландия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Исландия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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