Англия - Исландия 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Исландия, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Исландия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Киран Триппьер
|8
|пз
|Трент Александер-Арнольд
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Фил Фоден
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|5
|зщ
|Сверрир Ингасон
|18
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|3
|зщ
|Гюдмюндюр Тоураринссон
|9
|пз
|Йоун Торстейнссон
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|21
|пз
|Арнор Ингви Траустасон
|17
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|22
|нп
|Андри Гудьонсен
|20
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Оге Харейде
История личных встреч
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 6-й тур
|4 : 0
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 1-й тур
|0 : 1
|27.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 4
|18.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Исландия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.