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Шотландия - Финляндия 07 Июня прямая трансляция

07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Шотландия
Финляндия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Финляндия, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Финляндия
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
ФинляндияМаркку Канерва
История личных встреч
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Шотландия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШотландия0 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Шотландия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турШотландия3 : 3
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур2 : 2Шотландия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 2Финляндия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФинляндия2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала4 : 1Финляндия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур1 : 2Финляндия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турФинляндия4 : 0

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