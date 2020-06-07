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Польша - Украина 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Польша
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Украина, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Украина
Главные тренеры
УкраинаСергей Станиславович Ребров
История личных встреч
11.11.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Польша2 : 0Украина
21.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа CУкраина0 : 1Польша
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа H. 11-й турУкраина1 : 0Польша
22.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа H. 6-й турПольша1 : 3Украина
04.09.2010Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2010Польша1 : 1Украина
26.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. Финал0 : 0 4 : 5Польша
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финалаПольша5 : 1
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиПольша2 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й турПольша1 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турПольша1 : 1
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Украина
26.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. ФиналУкраина2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. 1/2 финала1 : 2Украина
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й турУкраина0 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й тур1 : 3Украина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Польша — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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