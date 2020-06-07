Польша - Украина 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Украина, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Украина
Главные тренеры
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|0 : 1
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 11-й тур
|1 : 0
|22.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 6-й тур
|1 : 3
|04.09.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2010
|1 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Польша — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.