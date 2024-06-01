Германия - Греция 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Греция, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Греция
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Тони Кроос
|23
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|17
|пз
|Флориан Вирц
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|21
|зщ
|Манолис Салиакас
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|22
|зщ
|Димитрис Яннулис
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|20
|пз
|Петрос Манталос
|7
|пз
|Георгиос Масурас
|11
|пз
|Анастасиос Бакасетас
|10
|пз
|Христос Дзолис
|8
|нп
|Фотис Иоаннидис
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|22.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|4 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. Финал
|0 : 0 4 : 2
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|5 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Греция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.