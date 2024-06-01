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Германия - Греция 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
07 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Германия
Греция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Греция, которое состоится 07 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Греция
1ГерманияврМануэль Нойер
6ГерманиязщЙозуа Киммих
4ГерманиязщЖонатан Та
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
18ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
8ГерманияпзТони Кроос
23ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзДжамал Мусиала
21ГерманияпзИлкай Гюндоган
17ГерманияпзФлориан Вирц
9ГерманиянпНиклас Фюллькруг
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
21ГрециязщМанолис Салиакас
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
17ГрециязщПантелис Хацидиакос
22ГрециязщДимитрис Яннулис
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
20ГрецияпзПетрос Манталос
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
11ГрецияпзАнастасиос Бакасетас
10ГрецияпзХристос Дзолис
8ГрециянпФотис Иоаннидис
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
22.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раунд1/4 финалаГермания4 : 2Греция
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиГермания0 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиГермания2 : 1
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Германия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Германия
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГермания2 : 3
26.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. Финал0 : 0 4 : 2Греция
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финалаГреция5 : 0
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й турГреция2 : 2
17.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция2 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й турГреция0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Греция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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