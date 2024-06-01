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Словения - Болгария 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Словения
Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Болгария, которое состоится 08 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Болгария
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
БолгарияИлиан Илиев
История личных встреч
19.11.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 6-й турБолгария1 : 1Словения
06.09.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 1-й турСловения1 : 2Болгария
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 14-й турСловения0 : 2Болгария
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 2-й турБолгария3 : 0Словения
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСловения2 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСловения2 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 2Словения
20.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Словения
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСловения2 : 1
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Болгария
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Болгария
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБолгария1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур2 : 2Болгария
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турБолгария2 : 2

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