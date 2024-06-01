Словения - Болгария 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Болгария, которое состоится 08 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Болгария
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Илиан Илиев
История личных встреч
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|06.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 1-й тур
|1 : 2
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 14-й тур
|0 : 2
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 2