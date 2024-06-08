Латвия - Литва 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Литва, которое состоится 08 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Литва
История личных встреч
|01.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|01.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|5 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|26.03.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
|1 : 0
|21.03.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|0 : 1
|19.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|2 : 2