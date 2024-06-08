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Латвия - Литва 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Латвия
Литва

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Литва, которое состоится 08 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Литва
История личных встреч
01.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Латвия2 : 1Литва
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 9-й турЛитва2 : 0Латвия
06.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 7-й турЛатвия2 : 1Литва
01.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Латвия5 : 0Литва
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЛатвия1 : 1
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Латвия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Латвия
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турЛатвия0 : 2
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур4 : 0Латвия
26.03.2024Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матчЛитва1 : 0
21.03.2024Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч0 : 1Литва
19.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Литва
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 0Литва
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й турЛитва2 : 2

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