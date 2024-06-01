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Швейцария - Австрия 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Швейцария
Австрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Австрия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Австрия
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
17.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Австрия1 : 2Швейцария
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвейцария4 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Швейцария
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Швейцария
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур1 : 0Швейцария
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турШвейцария1 : 1
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАвстрия2 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАвстрия6 : 1
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Австрия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур0 : 2Австрия

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