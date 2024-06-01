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Венгрия - Израиль 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Венгрия
Израиль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Израиль, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Израиль
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
История личных встреч
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Венгрия1 : 1Израиль
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Венгрия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиВенгрия2 : 0
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиВенгрия1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турВенгрия3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 2Венгрия
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. 1/2 финалаИзраиль1 : 4
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 2Израиль
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турИзраиль1 : 2
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турИзраиль1 : 1
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур1 : 0Израиль

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