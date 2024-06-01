Швеция - Сербия 08 Июня прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Сербия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Сербия
|1
|вр
|Робин Ольсен
|20
|зщ
|Хуго Ларссон
|2
|зщ
|Эмиль Крафт
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|26
|пз
|Симон Ольссон
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|8
|пз
|Йенс Каюсте
|11
|пз
|Энтони Эланга
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Предраг Райкович
|24
|зщ
|Урош Спаич
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|2
|зщ
|Страхиня Павлович
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|10
|пз
|Душан Тадич
|17
|пз
|Иван Илич
|14
|нп
|Андрия Живкович
|26
|нп
|Велько Бирманчевич
|9
|нп
|Александр Митрович
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
|Драган Стойкович
История личных встреч
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 5-й тур
|4 : 1
|09.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 3-й тур
|0 : 1
|05.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|2 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Текстовая трансляция
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