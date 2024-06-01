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Швеция - Сербия 08 Июня прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Швеция
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Сербия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Сербия
1ШвецияврРобин Ольсен
20ШвециязщХуго Ларссон
2ШвециязщЭмиль Крафт
4ШвециязщИсак Хин
3ШвециязщВиктор Линделёф
26ШвецияпзСимон Ольссон
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
8ШвецияпзЙенс Каюсте
11ШвецияпзЭнтони Эланга
21ШвециянпДеян Кулушевски
9ШвециянпАлександер Исак
1СербияврПредраг Райкович
24СербиязщУрош Спаич
4СербиязщНикола Миленкович
6СербиязщНеманья Гудель
2СербиязщСтрахиня Павлович
20СербияпзСергей Милинкович-Савич
10СербияпзДушан Тадич
17СербияпзИван Илич
14СербиянпАндрия Живкович
26СербиянпВелько Бирманчевич
9СербиянпАлександр Митрович
Главные тренеры
ДанияЙон-Даль Томассон
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
24.09.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 5-й турСербия4 : 1Швеция
09.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 3-й турШвеция0 : 1Сербия
05.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Швеция2 : 1Сербия
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Швеция
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвеция1 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи5 : 2Швеция
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвеция2 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турШвеция2 : 0
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Сербия
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Сербия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Сербия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турСербия2 : 2
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Сербия
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Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.Бельгия лишилась Куртуа из-за конфликта с Тедеско, а некоторые сборные пострадали от травм Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Швеция — Сербия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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