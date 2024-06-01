Молдавия - Кипр 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Кипр, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Кипр
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Темури Кецбая
История личных встреч
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|3 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0