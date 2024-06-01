00:40 ()
Свернуть список

Молдавия - Кипр 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Молдавия
Кипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Кипр, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Кипр
Главные тренеры
МолдавияСергей Викторович Клещенко
ГрузияТемури Кецбая
История личных встреч
10.08.2011Товарищеские матчи (сборные)Август 2011Кипр3 : 2Молдавия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 4Молдавия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Молдавия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й тур3 : 0Молдавия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й турМолдавия1 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 1Молдавия
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКипр0 : 1
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКипр1 : 1
19.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКипр1 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й турКипр1 : 3
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур4 : 0Кипр

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close