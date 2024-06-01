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Эстония - Фарерские острова 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Эстония
Фарерские острова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Фарерские острова, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Фарерские острова
Главные тренеры
ШвейцарияТомас Хеберли
ШвецияХакан Эриксон
История личных встреч
07.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа C. 8-й турФарерские острова2 : 0Эстония
11.08.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа C. 5-й турЭстония2 : 1Фарерские острова
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Эстония
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала5 : 1Эстония
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур2 : 0Эстония
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Фарерские острова
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФарерские острова4 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й тур0 : 0Фарерские острова
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Фарерские острова
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 0Фарерские острова

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