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Дания - Норвегия 08 Июня прямая трансляция

Стадион: Брондбю (Брондбю, Дания), вместимость: 29000
08 Июня 2024 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Дания
Норвегия

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Норвегия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Брондбю (Брондбю, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Норвегия
22ДанияврФредерик Рённов
25ДаниязщРасмус Кристенсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
4ДаниязщСимон Кьер
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
17ДанияпзВиктор Кристиансен
10ДанияпзКристиан Эриксен
12ДанияпзКаспер Дольберг
18ДаниянпАлександр Бах
9ДаниянпРасмус Хойлунд
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15НорвегиязщЙостейн Гундерсен
4НорвегиязщЛео Эстигор
3НорвегиязщКристоффер Аер
20НорвегиязщАнтонио Нуса
18НорвегияпзКристиан Торстведт
8НорвегияпзСандер Берге
10НорвегияпзМартин Эдегор
22НорвегиянпОскар Бобб
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
НорвегияСтоле Сольбаккен
История личных встреч
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Дания2 : 1Норвегия
15.01.2012Товарищеские матчи (сборные)Январь 2012Дания1 : 1Норвегия
06.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 8-й турДания2 : 0Норвегия
26.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа H. 5-й турНорвегия1 : 1Дания
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиДания2 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиДания2 : 0
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиДания0 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 0Дания
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турДания2 : 1
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНорвегия3 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНорвегия1 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНорвегия1 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й тур3 : 3Норвегия
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия2 : 0

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