Дания - Норвегия 08 Июня прямая трансляция
Стадион: Брондбю (Брондбю, Дания), вместимость: 29000
08 Июня 2024 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Норвегия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Брондбю (Брондбю, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Норвегия
|22
|вр
|Фредерик Рённов
|25
|зщ
|Расмус Кристенсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Виктор Кристиансен
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|12
|пз
|Каспер Дольберг
|18
|нп
|Александр Бах
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|20
|зщ
|Антонио Нуса
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|8
|пз
|Сандер Берге
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|22
|нп
|Оскар Бобб
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|15.01.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2012
|1 : 1
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|2 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|1 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0