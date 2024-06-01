Бельгия - Люксембург 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Бельгия
Люксембург
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Люк Хольц
История личных встреч
|26.05.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|5 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|2 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1