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Бельгия - Люксембург 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Бельгия
Люксембург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Люксембург, которое состоится 08 Июня 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Люксембург
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ЛюксембургЛюк Хольц
История личных встреч
26.05.2014Контрольные матчи ЧМ-2014Контрольные матчиБельгия5 : 1Люксембург
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБельгия2 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 2Бельгия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Бельгия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турБельгия5 : 0
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБельгия1 : 0
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи3 : 0Люксембург
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЛюксембург2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финала2 : 0Люксембург
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур0 : 1Люксембург
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛюксембург4 : 1

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