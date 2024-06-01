Испания - Северная Ирландия 08 Июня прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
08 Июня 2024 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Северная Ирландия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Северная Ирландия
|23
|вр
|Унай Симон
|20
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|20
|пз
|Педри
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|21
|пз
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Ламин Ямал
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|3
|зщ
|Трай Хам
|4
|зщ
|Дэниел Баллард
|5
|зщ
|Оуэн Тоал
|зщ
|Джонни Эванс
|20
|зщ
|Броди Спенсер
|14
|зщ
|Айзек Прайс
|2
|пз
|Конор Брэдли
|пз
|Корри Эванс
|19
|пз
|Ши Чарльз
|21
|нп
|Джош Мадженнис
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 14-й тур
|1 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
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