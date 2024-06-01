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Испания - Северная Ирландия 08 Июня прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
08 Июня 2024 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Испания
Северная Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Северная Ирландия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Северная Ирландия
23ИспанияврУнай Симон
20ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3ИспаниязщРобен Ле Норман
24ИспаниязщМарк Кукурелья
12ИспаниязщАлехандро Гримальдо
20Испанияпз Педри
16Испанияпз Родри
8ИспанияпзФабиан Руис
21ИспанияпзМикель Оярсабаль
19ИспаниянпЛамин Ямал
7ИспаниянпАльваро Мората
1Северная ИрландияврБэйли Пикок-Фаррел
3Северная ИрландиязщТрай Хам
4Северная ИрландиязщДэниел Баллард
5Северная ИрландиязщОуэн Тоал
Северная ИрландиязщДжонни Эванс
20Северная ИрландиязщБроди Спенсер
14Северная ИрландиязщАйзек Прайс
2Северная ИрландияпзКонор Брэдли
Северная ИрландияпзКорри Эванс
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
21Северная ИрландиянпДжош Мадженнис
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
Северная ИрландияМайкл О'Нил
История личных встреч
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 14-й турИспания1 : 0Северная Ирландия
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 2-й турСеверная Ирландия3 : 2Испания
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИспания5 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИспания3 : 3
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИспания0 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турИспания3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур1 : 3Испания
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Северная Ирландия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Северная Ирландия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСеверная Ирландия2 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур4 : 0Северная Ирландия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турСеверная Ирландия0 : 1
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Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.Бельгия лишилась Куртуа из-за конфликта с Тедеско, а некоторые сборные пострадали от травм Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Северная Ирландия. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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