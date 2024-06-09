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США - Колумбия 09 Июня прямая трансляция

09 Июня 2024 года в 00:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
США
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Колумбия, которое состоится 09 Июня 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Колумбия
Главные тренеры
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
29.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США0 : 0Колумбия
12.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США2 : 4Колумбия
26.06.2016 Кубок Америки - 2016 За 3-е место США0 : 1Колумбия
04.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа A США0 : 2Колумбия
14.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 США1 : 2Колумбия
13.10.2010 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2010 США0 : 0Колумбия
20.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США0 : 1
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США1 : 3
13.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Колумбия
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Колумбия
17.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Колумбия
11.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Колумбия1 : 0
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 0 : 1Колумбия

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