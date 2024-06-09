США - Колумбия 09 Июня прямая трансляция
09 Июня 2024 года в 00:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
США
Колумбия
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|12.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 4
|26.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|За 3-е место
|0 : 1
|04.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа A
|0 : 2
|14.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 2
|13.10.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2010
|0 : 0
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|13.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.11.2023
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|0 : 1