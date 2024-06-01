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Мексика - Бразилия 09 Июня прямая трансляция

09 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Мексика
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Бразилия, которое состоится 09 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Бразилия
Главные тренеры
Мексика Хайме Артуро Лосано
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
02.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия2 : 0Мексика
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия2 : 0Мексика
17.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Бразилия0 : 0Мексика
19.06.2013 Кубок конфедераций Группа A. 2-й тур Бразилия2 : 0Мексика
03.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Бразилия0 : 2Мексика
12.10.2011 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2011 Мексика1 : 2Бразилия
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика0 : 4
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика1 : 0
17.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 2
15.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3Бразилия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Бразилия
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Бразилия0 : 1
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 2 : 1Бразилия
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 2 : 0Бразилия

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