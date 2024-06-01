Мексика - Бразилия 09 Июня прямая трансляция
09 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Мексика
Бразилия
Главные тренеры
|Хайме Артуро Лосано
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|02.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|17.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|19.06.2013
|Кубок конфедераций
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|03.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|0 : 2
|12.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|1 : 2
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0