Словакия - Уэльс 09 Июня прямая трансляция
09 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Словакия
Уэльс
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|1 : 1
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|11.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа B
|2 : 1
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|2 : 5
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|1 : 5
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|4 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1