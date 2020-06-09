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Словакия - Уэльс 09 Июня прямая трансляция

09 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Словакия
Уэльс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Уэльс, которое состоится 09 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Уэльс
Главные тренеры
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
10.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. 7-й тур Словакия1 : 1Уэльс
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. 2-й тур Уэльс1 : 0Словакия
11.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа B Уэльс2 : 1Словакия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 10-й тур Словакия2 : 5Уэльс
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 3-й тур Уэльс1 : 5Словакия
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Словакия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия0 : 2
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 10-й тур 1 : 2Словакия
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 9-й тур Словакия4 : 2
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Уэльс
26.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь A. Финал Уэльс0 : 0 4 : 5
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь A. 1/2 финала Уэльс4 : 1
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 10-й тур Уэльс1 : 1
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 9-й тур 1 : 1Уэльс

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