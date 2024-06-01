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Черногория - Грузия 09 Июня прямая трансляция

09 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Черногория
Грузия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Грузия, которое состоится 09 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Грузия
Главные тренеры
Хорватия Роберт Просинечки
История личных встреч
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 10-й тур Черногория2 : 1Грузия
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 6-й тур Грузия0 : 0Черногория
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Черногория
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Черногория1 : 0
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Черногория
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 10-й тур 3 : 1Черногория
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 9-й тур Черногория2 : 0
26.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь C. Финал Грузия0 : 0 4 : 2
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь C. 1/2 финала Грузия2 : 0
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 10-й тур 3 : 1Грузия
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 9-й тур Грузия2 : 2
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 8-й тур Грузия4 : 0
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