Черногория - Грузия 09 Июня прямая трансляция
09 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Грузия, которое состоится 09 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Грузия
Главные тренеры
|Роберт Просинечки
История личных встреч
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 10-й тур
|2 : 1
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 6-й тур
|0 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. Финал
|0 : 0 4 : 2
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|2 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|4 : 0
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