Франция - Канада 09 Июня прямая трансляция

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Крупные международные турниры всегда дарят новых звёзд. Евро-2024 вряд ли станет исключением. А мы рассказываем о 10 футболистах, которые могут стать суперзвёздами по итогам турнира в Германии.Кто из этих парней станет суперзвездой? 10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024. О некоторых вы могли не слышать 0'Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.Бельгия лишилась Куртуа из-за конфликта с Тедеско, а некоторые сборные пострадали от травм Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные 0'Сборная Франции в рамках подготовки к чемпионату Европы победила Люксембург в Метце.Мбаппе стал главным героем игры Первый матч Мбаппе как игрока «Реала» — шоу! Килиан поучаствовал во всех голевых атаках 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Канада. Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.