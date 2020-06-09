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Франция - Канада 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
09 Июня 2024 года в 22:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Франция
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Канада, которое состоится 09 Июня 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Канада
16 Франция вр Мик Меньян
2 Франция зщ Бенжамен Павар
17 Франция зщ Вильям Салиба
24 Франция зщ Ибраима Конате
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Усман Дембеле
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Канада вр Дейн Сен Клер
22 Канада зщ Ричи Ларьи
4 Канада зщ Камаль Миллер
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
10 Канада зщ Джуниор Хойлетт
17 Канада пз Тейджон Бьюкенен
8 Канада пз Исмаэль Коне
7 Канада пз Стефен Эуштакиу
20 Канада нп Джонатан Дэвид
9 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 2
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 2
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур 2 : 2Франция
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур Франция14 : 0
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Канада
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Канада
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала 2 : 2 3 : 2Канада
05.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 3-й тур Канада4 : 2
02.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 2-й тур 0 : 0Канада
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