Франция - Канада 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
09 Июня 2024 года в 22:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Канада, которое состоится 09 Июня 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Канада
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Бенжамен Павар
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|24
|зщ
|Ибраима Конате
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Дейн Сен Клер
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
|4
|зщ
|Камаль Миллер
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|10
|зщ
|Джуниор Хойлетт
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|20
|нп
|Джонатан Дэвид
|9
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Дидье Дешам
История личных встреч
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|14 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|05.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 3-й тур
|4 : 2
|02.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Крупные международные турниры всегда дарят новых звёзд. Евро-2024 вряд ли станет исключением. А мы рассказываем о 10 футболистах, которые могут стать суперзвёздами по итогам турнира в Германии.Кто из этих парней станет суперзвездой? 10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024. О некоторых вы могли не слышать 0'Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.Бельгия лишилась Куртуа из-за конфликта с Тедеско, а некоторые сборные пострадали от травм Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные 0'Сборная Франции в рамках подготовки к чемпионату Европы победила Люксембург в Метце.Мбаппе стал главным героем игры Первый матч Мбаппе как игрока «Реала» — шоу! Килиан поучаствовал во всех голевых атаках 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Канада. Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.