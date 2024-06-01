Аргентина - Эквадор 10 Июня прямая трансляция
10 Июня 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
1-й тайм, 34'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эквадор, которое состоится 10 Июня 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Эквадор
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|25
|зщ
|Лисандро Мартинес
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|5
|пз
|Леандро Паредес
|16
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|9
|пз
|Хулиан Альварес
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|18
|пз
|Хулио Ортис
|21
|пз
|Алан Франко
|16
|пз
|Джереми Сармиенто
|10
|пз
|Ray Paez
|14
|нп
|Алан Минда
Запасные
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|1
|вр
|Франко Армани
|15
|зщ
|Николас Гонсалес
|2
|зщ
|Лукас Куарта
|28
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|27
|пз
|Валентин Барко
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|29
|пз
|Валентин Карбони
|21
|нп
|Анхель Корреа
|10
|нп
|Лионель Месси
|22
|вр
|Александер Домингес
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|25
|зщ
|Джексон Поросо
|7
|зщ
|Хосе Уртадо
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|24
|зщ
|Layan Loor
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|20
|пз
|Janner Corozo
|15
|пз
|Анхель Мена
|5
|пз
|Хосе Сифуэнтес
|26
|пз
|Дениль Кастильо
|19
|нп
|Хорди Кайседо
|9
|нп
|Джон Йебоа
|13
|нп
|Эннер Валенсия
|11
|Marco Angulo
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Феликс Бас Санчес
История личных встреч
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 1
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 0
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|13.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 6
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 3
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 2
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 0
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 14-й тур
|1 : 1
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0