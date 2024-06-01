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Аргентина - Эквадор 10 Июня прямая трансляция

10 Июня 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Аргентина
1-й тайм, 34'
0 : 0
Эквадор

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эквадор, которое состоится 10 Июня 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аргентина
      Эквадор
      23АргентинаврЭмилиано Мартинес
      4АргентиназщГонсало Монтьель
      13АргентиназщКристиан Ромеро
      25АргентиназщЛисандро Мартинес
      8АргентиназщМаркос Акунья
      7АргентинапзРодриго Де Пауль
      5АргентинапзЛеандро Паредес
      16АргентинапзДжовани Ло Чельсо
      9АргентинапзХулиан Альварес
      22АргентинанпЛаутаро Мартинес
      11АргентинанпАнхель Ди Мария
      1ЭквадорврЭрнан Галиндес
      17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
      2ЭквадорзщФеликс Торрес
      6ЭквадорзщВильям Пачо
      3ЭквадорзщПьеро Инкапье
      23ЭквадорпзМойсес Кайседо
      18ЭквадорпзХулио Ортис
      21ЭквадорпзАлан Франко
      16ЭквадорпзДжереми Сармиенто
      10ЭквадорпзRay Paez
      14ЭквадорнпАлан Минда
      Запасные
      12АргентинаврХеронимо Рульи
      1АргентинаврФранко Армани
      15АргентиназщНиколас Гонсалес
      2АргентиназщЛукас Куарта
      28АргентиназщЛеонардо Балерди
      3АргентиназщНиколас Тальяфико
      19АргентиназщНиколас Отаменди
      24АргентинапзЭнцо Фернандес
      17АргентинапзАлехандро Гарначо
      14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
      27АргентинапзВалентин Барко
      20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
      29АргентинапзВалентин Карбони
      21АргентинанпАнхель Корреа
      10АргентинанпЛионель Месси
      22ЭквадорврАлександер Домингес
      12ЭквадорврМойсес Рамирес
      25ЭквадорзщДжексон Поросо
      7ЭквадорзщХосе Уртадо
      4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
      24ЭквадорзщLayan Loor
      8ЭквадорпзКарлос Груэсо
      20ЭквадорпзJanner Corozo
      15ЭквадорпзАнхель Мена
      5ЭквадорпзХосе Сифуэнтес
      26ЭквадорпзДениль Кастильо
      19ЭквадорнпХорди Кайседо
      9ЭквадорнпДжон Йебоа
      13ЭквадорнпЭннер Валенсия
      11ЭквадорMarco Angulo
      Главные тренеры
      АргентинаЛионель Скалони
      ИспанияФеликс Бас Санчес
      История личных встреч
      08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
      30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 1Аргентина
      04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина3 : 0Эквадор
      09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
      13.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 6Аргентина
      11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 3Аргентина
      09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина0 : 2Эквадор
      01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 1Эквадор
      16.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Эквадор0 : 0Аргентина
      12.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 14-й тур Эквадор1 : 1Аргентина
      27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина3 : 1
      23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Аргентина
      22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 0 : 1Аргентина
      17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина0 : 2
      18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 0 : 2Аргентина
      24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Эквадор
      22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Эквадор
      22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Эквадор1 : 0
      17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 0Эквадор
      18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор0 : 0

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