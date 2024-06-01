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Чехия - Северная Македония 10 Июня прямая трансляция

10 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Чехия
Северная Македония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Северная Македония, которое состоится 10 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Северная Македония
Главные тренеры
Чехия Иван Гашек
Северная Македония Благоя Милевски
История личных встреч
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия7 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чехия2 : 1
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 2Чехия
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 10-й тур Чехия3 : 0
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 9-й тур 1 : 1Чехия
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Северная Македония
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Северная Македония
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Северная Македония1 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур Северная Македония1 : 1
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 9-й тур 5 : 2Северная Македония

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