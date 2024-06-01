Нидерланды - Исландия 10 Июня прямая трансляция
10 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Исландия, которое состоится 10 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Исландия
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Оге Харейде
История личных встреч
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 1
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 6-й тур
|1 : 2
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 3-й тур
|2 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 6
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 4
|18.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Нидерланды — Исландия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.