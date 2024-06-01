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Нидерланды - Исландия 10 Июня прямая трансляция

10 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Нидерланды
Исландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Исландия, которое состоится 10 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Исландия
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Норвегия Оге Харейде
История личных встреч
03.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 7-й тур Нидерланды0 : 1Исландия
13.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. 3-й тур Исландия2 : 0Нидерланды
06.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. 6-й тур Исландия1 : 2Нидерланды
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 9. 3-й тур Нидерланды2 : 0Исландия
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Нидерланды
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур 0 : 6Нидерланды
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур Нидерланды1 : 0
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Исландия
26.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. Финал 2 : 1Исландия
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. 1/2 финала 1 : 4Исландия
18.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Исландия
14.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Исландия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Нидерланды — Исландия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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