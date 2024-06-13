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США - Бразилия 13 Июня прямая трансляция

Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
13 Июня 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
США
Перерыв
1 : 1
Бразилия

  • 26'
    1:1
    Кристиан Пулишич
0'
45'
90'
  • 17'
    0:1
    Родриго
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Бразилия, которое состоится 13 Июня 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Бразилия
1СШАврМэтт Тёрнер
22СШАзщДжозеф Скалли
3СШАзщКрис Ричардс
13СШАзщТим Рим
5СШАзщЭнтони Робинсон
8СШАпзУэстон Маккенни
6СШАпзЮнус Муса
7СШАпзДжованни Рейна
21СШАнпТимоти Веа
9СШАнпРикардо Пепи
10СШАнпКристиан Пулишич
1БразилияврАлисон Бекер
2Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Маркиньос
17БразилиязщЛукас Бералдо
6Бразилиязщ Венделл
8БразилияпзЛукас Пакета
5БразилияпзБруно Гимарайнс
15БразилияпзЖоао Гомес
11Бразилияпз Рафинья
10Бразилияпз Родриго
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
Запасные
18СШАврИтан Хорват
25СШАврШон Джонсон
2СШАзщКэмерон Картер-Викерс
12СШАзщМайлз Робинсон
16СШАзщШакил Мур
23ДаниязщКристоффер Лунн
24СШАзщМарк Маккензи
4СШАпзТайлер Адамс
11СШАпзБренден Ааронсон
14СШАпзЛукас де ла Торре
15СШАпзДжонни Кардозо
17СШАпзМалик Тилльман
26ГерманияпзТимоти Тильман
19СШАнпХаджи Райт
20СШАнпФоларин Балогун
12Бразилиявр Бенто
23Бразилиявр Рафаэл
3БразилиязщЭдер Милитао
14БразилиязщГабриэл Магальянс
13БразилиязщЯн Коуту
16БразилиязщГильерме Арана
25Бразилиязщ Бремер
24Бразилияпз Эдерсон
18БразилияпзДуглас Луис
19БразилияпзАндреас Перейра
26Бразилияпз Пепе
20Бразилиянп Савио
21Бразилиянп Эванилсон
22БразилиянпГабриэл Мартинелли
9Бразилиянп Эндрик
Главные тренеры
БразилияДоривал Жуниор
История личных встреч
08.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США0 : 2Бразилия
09.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 4Бразилия
31.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 США1 : 4Бразилия
11.08.2010 Товарищеские матчи (сборные) Август 2010 США0 : 2Бразилия
28.06.2009 Кубок конфедераций Финал США2 : 3Бразилия
18.06.2009 Кубок конфедераций Группа B. 2-й тур США0 : 3Бразилия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 5
20.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США0 : 1
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США1 : 3
13.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Бразилия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3Бразилия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Бразилия
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Бразилия0 : 1
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 2 : 1Бразилия

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