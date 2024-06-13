США - Бразилия 13 Июня прямая трансляция
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
13 Июня 2024 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Перерыв
1 : 1
- 26'1:1Кристиан Пулишич
0'
45'
90'
- 17'0:1Родриго
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Бразилия, которое состоится 13 Июня 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Бразилия
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|22
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|13
|зщ
|Тим Рим
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
|6
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Джованни Рейна
|21
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|17
|зщ
|Лукас Бералдо
|6
|зщ
|Венделл
|8
|пз
|Лукас Пакета
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
|15
|пз
|Жоао Гомес
|11
|пз
|Рафинья
|10
|пз
|Родриго
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
Запасные
|18
|вр
|Итан Хорват
|25
|вр
|Шон Джонсон
|2
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|16
|зщ
|Шакил Мур
|23
|зщ
|Кристоффер Лунн
|24
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|15
|пз
|Джонни Кардозо
|17
|пз
|Малик Тилльман
|26
|пз
|Тимоти Тильман
|19
|нп
|Хаджи Райт
|20
|нп
|Фоларин Балогун
|12
|вр
|Бенто
|23
|вр
|Рафаэл
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|14
|зщ
|Габриэл Магальянс
|13
|зщ
|Ян Коуту
|16
|зщ
|Гильерме Арана
|25
|зщ
|Бремер
|24
|пз
|Эдерсон
|18
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Андреас Перейра
|26
|пз
|Пепе
|20
|нп
|Савио
|21
|нп
|Эванилсон
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
|9
|нп
|Эндрик
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|08.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|09.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 4
|31.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|1 : 4
|11.08.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2010
|0 : 2
|28.06.2009
|Кубок конфедераций
|Финал
|2 : 3
|18.06.2009
|Кубок конфедераций
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|13.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1