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Германия - Шотландия 14 Июня прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
14 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Германия
Шотландия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Шотландия, которое состоится 14 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Шотландия
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
07.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 8-й тур Шотландия2 : 3Германия
07.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. 1-й тур Германия2 : 1Шотландия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия0 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Германия
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Германия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия2 : 2
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Шотландия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия0 : 1
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Шотландия
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 10-й тур Шотландия3 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия00
2
1/8 финала
Шотландия00
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия00
4 Швейцария00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания00
2
1/8 финала
Хорватия00
3
1/8 финала - возможный выход
Италия00
4 Албания00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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