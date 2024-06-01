Германия - Шотландия 14 Июня прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
14 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Шотландия, которое состоится 14 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Шотландия
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Стив Кларк
История личных встреч
|07.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 3
|07.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Хорватия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Италия
|0
|0
|4
|Албания
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Дания
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Польша
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0