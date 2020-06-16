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Словения - Дания 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
16 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Словения
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Дания, которое состоится 16 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Дания
1 Словения вр Ян Облак
2 Словения зщ Жан Карничник
23 Словения зщ Давид Брекало
6 Словения зщ Яка Бийол
13 Словения зщ Эрик Янжа
20 Словения зщ Петар Стоянович
10 Словения пз Тими Элшник
22 Словения пз Адам Черин
17 Словения нп Ян Млакар
9 Словения нп Андраж Шпорар
11 Словения нп Беньямин Шешко
1 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
3 Дания зщ Янник Вестергор
17 Дания зщ Виктор Кристиансен
18 Дания зщ Александр Бах
21 Дания пз Мортен Юльманн
10 Дания пз Кристиан Эриксен
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
9 Дания нп Расмус Хойлунд
19 Дания нп Йонас Винд
Главные тренеры
Словения Матьяж Кек
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
17.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа H. 9-й тур Дания2 : 1Словения
19.06.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа H. 4-й тур Словения1 : 1Дания
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 0
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 2Словения
20.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Словения
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания3 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 0
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания0 : 0
20.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа H. 10-й тур 2 : 0Дания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Словения — Дания. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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