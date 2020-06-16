Словения - Дания 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
16 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Дания, которое состоится 16 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Дания
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|23
|зщ
|Давид Брекало
|6
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|10
|пз
|Тими Элшник
|22
|пз
|Адам Черин
|17
|нп
|Ян Млакар
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|17
|зщ
|Виктор Кристиансен
|18
|зщ
|Александр Бах
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|19
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Словения — Дания. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Дания
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Польша
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0