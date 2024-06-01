Сербия - Англия 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
16 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Англия, которое состоится 16 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Англия
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|13
|зщ
|Милош Велькович
|2
|зщ
|Страхиня Павлович
|14
|пз
|Андрия Живкович
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|22
|пз
|Саша Лукич
|11
|пз
|Филип Костич
|10
|пз
|Душан Тадич
|9
|нп
|Александр Митрович
|7
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|8
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Фил Фоден
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Драган Стойкович
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа C. 10-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Сербия — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Дания
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Польша
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0