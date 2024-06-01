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Сербия - Англия 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
16 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Сербия
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Англия, которое состоится 16 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Англия
23 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Сербия зщ Никола Миленкович
13 Сербия зщ Милош Велькович
2 Сербия зщ Страхиня Павлович
14 Сербия пз Андрия Живкович
20 Сербия пз Сергей Милинкович-Савич
22 Сербия пз Саша Лукич
11 Сербия пз Филип Костич
10 Сербия пз Душан Тадич
9 Сербия нп Александр Митрович
7 Сербия нп Душан Влахович
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Англия зщ Киран Триппьер
8 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
4 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Джуд Беллингем
11 Англия пз Фил Фоден
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Сербия Драган Стойкович
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Сербия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Сербия
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Сербия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Сербия
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа G. 10-й тур Сербия2 : 2
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия2 : 2
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа C. 10-й тур 1 : 1Англия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Сербия — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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