Турция - Грузия 18 Июня прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
18 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Грузия, которое состоится 18 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Грузия
|1
|вр
|Мерт Гюнок
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|15
|пз
|Салих Озджан
|22
|пз
|Каан Айхан
|8
|пз
|Арда Гюлер
|19
|нп
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Соломон Кверквелия
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|3
|зщ
|Лаша Двали
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|17
|пз
|Отар Китеишвили
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
|19
|пз
|Леван Шенгелия
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|24.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|1 : 3
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь C. Финал
|0 : 0 4 : 2
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|2 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Турция — Грузия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словения
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Дания
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Польша
|1
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Украина
|1
|0
|4
|Бельгия
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0