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Турция - Грузия 18 Июня прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
18 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина);
Турция
Грузия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Грузия, которое состоится 18 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Грузия
1 Турция вр Мерт Гюнок
3 Турция зщ Мерих Демирал
14 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
15 Турция пз Салих Озджан
22 Турция пз Каан Айхан
8 Турция пз Арда Гюлер
19 Турция нп Кенан Йылдыз
7 Турция нп Керем Актюркоглу
21 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Грузия зщ Соломон Кверквелия
4 Грузия зщ Гурам Кашия
3 Грузия зщ Лаша Двали
2 Грузия зщ Отар Какабадзе
6 Грузия пз Георгий Кочорашвили
17 Грузия пз Отар Китеишвили
10 Грузия пз Георгий Чакветадзе
19 Грузия пз Леван Шенгелия
22 Грузия нп Жорж Микаутадзе
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Винченцо Монтелла
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
24.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Грузия1 : 3Турция
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Турция
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Турция
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 6 : 1Турция
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Турция
21.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа D. 10-й тур 1 : 1Турция
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 3Грузия
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. Финал Грузия0 : 0 4 : 2
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. 1/2 финала Грузия2 : 0
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 10-й тур 3 : 1Грузия
16.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 9-й тур Грузия2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Турция — Грузия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Словения11
3
1/8 финала - возможный выход
Дания11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Польша10
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Словакия13
2
1/8 финала
Румыния13
3
1/8 финала - возможный выход
Украина10
4 Бельгия10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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