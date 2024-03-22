Хорватия - Албания 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
19 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Албания, которое состоится 19 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Албания
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|19
|зщ
|Борна Соса
|10
|пз
|Лука Модрич
|25
|пз
|Лука Сучич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|7
|пз
|Ловро Майер
|16
|нп
|Анте Будимир
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|23
|вр
|Томас Стракоша
|4
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|5
|зщ
|Арлинд Айети
|6
|зщ
|Берат Джимсити
|3
|зщ
|Марио Митай
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|10
|пз
|Недим Байрами
|26
|нп
|Арбер Ходжа
|15
|нп
|Таульянт Сефери
|11
|нп
|Армандо Броя
Главные тренеры
|Златко Далич
|Силвиньо
История личных встреч
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0 4 : 5
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Хорватия — Албания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|1
|0
|4
|Шотландия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|0
|0
|4
|Грузия
|1
|0