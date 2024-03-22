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Хорватия - Албания 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
19 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Хорватия
Албания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Албания, которое состоится 19 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Албания
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
2 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Хорватия зщ Йосип Шутало
4 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
19 Хорватия зщ Борна Соса
10 Хорватия пз Лука Модрич
25 Хорватия пз Лука Сучич
8 Хорватия пз Матео Ковачич
7 Хорватия пз Ловро Майер
16 Хорватия нп Анте Будимир
9 Хорватия нп Андрей Крамарич
23 Албания вр Томас Стракоша
4 Албания зщ Эльсеид Хюсай
5 Албания зщ Арлинд Айети
6 Албания зщ Берат Джимсити
3 Албания зщ Марио Митай
20 Албания пз Юльбер Рамадани
21 Албания пз Кристьян Аслани
10 Албания пз Недим Байрами
26 Албания нп Арбер Ходжа
15 Албания нп Таульянт Сефери
11 Албания нп Армандо Броя
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Бразилия Силвиньо
История личных встреч
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 3 : 0Хорватия
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 2Хорватия
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Хорватия3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 4Хорватия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0 4 : 5Хорватия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 2 : 1Албания
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания3 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания3 : 0
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Албания
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Хорватия — Албания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия10
4 Шотландия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания10
4 Хорватия10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Словения11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия00
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия00
4 Грузия10

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