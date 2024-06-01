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Германия - Венгрия 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
19 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Германия
Венгрия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Венгрия, которое состоится 19 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Венгрия
1 Германия вр Мануэль Нойер
6 Германия зщ Йозуа Киммих
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Германия зщ Жонатан Та
18 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
23 Германия пз Роберт Андрих
8 Германия пз Тони Кроос
10 Германия пз Джамал Мусиала
21 Германия пз Илкай Гюндоган
17 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Кай Хаверц
1 Венгрия вр Петер Гулачи
2 Венгрия зщ Адам Ланг
6 Венгрия зщ Вилли Орбан
4 Венгрия зщ Аттила Салаи
14 Венгрия зщ Бендегуз Болла
11 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Адам Надь
13 Венгрия пз Андраш Шефер
10 Венгрия пз Доминик Собослаи
20 Венгрия нп Роланд Шаллаи
19 Венгрия нп Барнабаш Варга
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Италия Марко Росси
История личных встреч
23.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 5-й тур Германия0 : 1Венгрия
11.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 3-й тур Венгрия1 : 1Германия
23.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Германия2 : 2Венгрия
04.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия2 : 0Венгрия
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Венгрия0 : 3Германия
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Германия5 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия0 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Германия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Венгрия1 : 3
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия3 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венгрия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия2 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Германия — Венгрия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия10
4 Шотландия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания10
4 Хорватия10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Словения11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия00
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия00
4 Грузия10

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