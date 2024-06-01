Германия - Венгрия 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
19 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Венгрия, которое состоится 19 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Венгрия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|23
|пз
|Роберт Андрих
|8
|пз
|Тони Кроос
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Кай Хаверц
|1
|вр
|Петер Гулачи
|2
|зщ
|Адам Ланг
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|4
|зщ
|Аттила Салаи
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
|11
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Адам Надь
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|20
|нп
|Роланд Шаллаи
|19
|нп
|Барнабаш Варга
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Марко Росси
История личных встреч
|23.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 5-й тур
|0 : 1
|11.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 3-й тур
|1 : 1
|23.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 2
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|29.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|0 : 3
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Германия — Венгрия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|1
|0
|4
|Шотландия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|0
|0
|4
|Грузия
|1
|0