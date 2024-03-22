Шотландия - Швейцария 19 Июня прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
19 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Швейцария, которое состоится 19 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Швейцария
|1
|вр
|Ангус Ганн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|5
|зщ
|Грант Хэнли
|6
|зщ
|Киран Тирни
|2
|зщ
|Энтони Ралстон
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Билли Гилмор
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|пз
|Райан Кристи
|9
|нп
|Лоуренс Шанклэнд
|1
|вр
|Ян Зоммер
|22
|зщ
|Фабиан Шер
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|3
|зщ
|Сильван Видмер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Гранит Джака
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|нп
|Дан Ндой
|17
|нп
|Рубен Варгас
|18
|нп
|Квадво Дуа
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Мурат Якин
История личных встреч
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Шотландия — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|1
|0
|4
|Шотландия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|0
|0
|4
|Грузия
|1
|0