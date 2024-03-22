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Шотландия - Швейцария 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
19 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Шотландия
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Швейцария, которое состоится 19 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Швейцария
1 Шотландия вр Ангус Ганн
13 Шотландия зщ Джек Хендри
5 Шотландия зщ Грант Хэнли
6 Шотландия зщ Киран Тирни
2 Шотландия зщ Энтони Ралстон
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
14 Шотландия пз Билли Гилмор
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Шотландия пз Джон Макгинн
11 Шотландия пз Райан Кристи
9 Шотландия нп Лоуренс Шанклэнд
1 Швейцария вр Ян Зоммер
22 Швейцария зщ Фабиан Шер
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
10 Швейцария пз Гранит Джака
20 Швейцария пз Михел Эбишер
19 Швейцария нп Дан Ндой
17 Швейцария нп Рубен Варгас
18 Швейцария нп Квадво Дуа
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 5 : 1Шотландия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия2 : 2
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Шотландия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия0 : 1
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Шотландия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 1 : 3Швейцария
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Швейцария
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Швейцария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Шотландия — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия10
4 Шотландия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания10
4 Хорватия10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Словения11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия00
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия00
4 Грузия10

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