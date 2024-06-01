00:57 ()
Свернуть список

Словакия - Украина 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
21 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Словакия
Украина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Украина, которое состоится 21 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Украина
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Словакия зщ Петер Пекарик
3 Словакия зщ Денис Вавро
14 Словакия зщ Милан Шкриньяр
16 Словакия зщ Давид Ганцко
19 Словакия пз Юрай Куцка
22 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Словакия пз Ондрей Дуда
26 Словакия нп Иван Шранц
9 Словакия нп Роберт Боженик
17 Словакия нп Лукаш Гараслин
23 Украина вр Андрей Лунин
2 Украина зщ Ефим Конопля
13 Украина зщ Илья Забарный
22 Украина зщ Николай Матвиенко
17 Украина зщ Александр Зинченко
6 Украина пз Тарас Степаненко
19 Украина пз Николай Шапаренко
15 Украина пз Виктор Цыганков
14 Украина пз Георгий Судаков
10 Украина нп Михаил Мудрик
11 Украина нп Артём Довбик
Главные тренеры
Италия Франческо Кальцона
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
16.11.2018 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 5-й тур Словакия4 : 1Украина
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 1. 2-й тур Украина1 : 0Словакия
10.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Украина2 : 1Словакия
08.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа C. 8-й тур Словакия0 : 0Украина
08.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа C. 1-й тур Украина0 : 1Словакия
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур 0 : 1Словакия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Словакия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия0 : 2
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур 3 : 0Украина
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Украина
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Украина
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Украина
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь B. Финал Украина2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Словакия — Украина. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close