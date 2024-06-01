Словакия - Украина 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
21 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Украина, которое состоится 21 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Украина
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|3
|зщ
|Денис Вавро
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|19
|пз
|Юрай Куцка
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Иван Шранц
|9
|нп
|Роберт Боженик
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
|23
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Ефим Конопля
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|19
|пз
|Николай Шапаренко
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|14
|пз
|Георгий Судаков
|10
|нп
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 5-й тур
|4 : 1
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. 2-й тур
|1 : 0
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|08.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|0 : 0
|08.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Словакия — Украина. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|1
|0
|4
|Грузия
|1
|0