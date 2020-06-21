Польша - Австрия 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
21 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Австрия, которое состоится 21 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Австрия
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|3
|зщ
|Павел Давидович
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|8
|пз
|Якуб Модер
|13
|пз
|Тарас Романчук
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|пз
|Никола Залевски
|26
|пз
|Кацпер Урбаньски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Патрик Пенц
|5
|зщ
|Стефан Пош
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|2
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|20
|пз
|Конрад Лаймер
|23
|пз
|Патрик Виммер
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|19
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Михал Пробеж
|Ральф Рангник
История личных встреч
|09.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|21.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|12.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Польша — Австрия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|1
|0
|4
|Грузия
|1
|0