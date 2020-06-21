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Польша - Австрия 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
21 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Польша
Австрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Австрия, которое состоится 21 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Австрия
1 Польша вр Войцех Щенсны
5 Польша зщ Ян Беднарек
3 Польша зщ Павел Давидович
14 Польша зщ Якуб Кивёр
19 Польша пз Пшемыслав Франковски
8 Польша пз Якуб Модер
13 Польша пз Тарас Романчук
10 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Польша пз Никола Залевски
26 Польша пз Кацпер Урбаньски
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Австрия вр Патрик Пенц
5 Австрия зщ Стефан Пош
4 Австрия зщ Кевин Дансо
2 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
16 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Австрия пз Николас Зайвальд
20 Австрия пз Конрад Лаймер
23 Австрия пз Патрик Виммер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
19 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
Польша Михал Пробеж
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
09.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 6-й тур Польша0 : 0Австрия
21.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 1-й тур Австрия0 : 1Польша
12.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Австрия1 : 1Польша
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Польша1 : 2
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша2 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша3 : 1
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь A. Финал 0 : 0 4 : 5Польша
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь A. 1/2 финала Польша5 : 1
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Австрия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Австрия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия6 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Австрия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Польша — Австрия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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