Аргентина - Канада 21 Июня прямая трансляция
21 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Канада, которое состоится 21 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Канада
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|15
|зщ
|Николас Гонсалес
|26
|зщ
|Науэль Молина
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|25
|зщ
|Лисандро Мартинес
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|9
|пз
|Хулиан Альварес
|5
|пз
|Леандро Паредес
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|10
|нп
|Лионель Месси
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|23
|пз
|Лиам Миллар
|20
|нп
|Джонатан Дэвид
|9
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Лионель Скалони
История личных встреч
|24.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|5 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|05.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. 3-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Перу
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Аргентина
|0
|0
|3
|Чили
|0
|0
|4
|Канада
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Ямайка
|0
|0
|3
|Эквадор
|0
|0
|4
|Мексика
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Боливия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|США
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0