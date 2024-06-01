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Аргентина - Канада 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла)
Аргентина
Канада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Канада, которое состоится 21 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Канада
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
15 Аргентина зщ Николас Гонсалес
26 Аргентина зщ Науэль Молина
13 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
8 Аргентина зщ Маркос Акунья
25 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
9 Аргентина пз Хулиан Альварес
5 Аргентина пз Леандро Паредес
20 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
10 Аргентина нп Лионель Месси
16 Канада вр Максим Крепо
2 Канада зщ Алистер Джонстон
15 Канада зщ Мойзе Бомбито
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
8 Канада пз Исмаэль Коне
7 Канада пз Стефен Эуштакиу
17 Канада пз Тейджон Бьюкенен
23 Канада пз Лиам Миллар
20 Канада нп Джонатан Дэвид
9 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
24.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Аргентина5 : 0Канада
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 4Аргентина
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина1 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина3 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Аргентина
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 0 : 1Аргентина
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Канада
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Канада
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Канада
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала 2 : 2 3 : 2Канада
05.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 3-й тур Канада4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Перу00
2
1/4 финала
Аргентина00
3 Чили00
4 Канада00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла00
2
1/4 финала
Ямайка00
3 Эквадор00
4 Мексика00
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай00
2
1/4 финала
Боливия00
3 Панама00
4 США00
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

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