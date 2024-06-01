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Турция - Португалия 22 Июня прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
22 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 2-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Турция
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Португалия, которое состоится 22 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Португалия
Главные тренеры
Италия Винченцо Монтелла
Испания Роберто Мартинес
История личных встреч
24.03.2022 ЧМ-2022 - Европа Плей-офф - 1/2 финала Португалия3 : 1Турция
02.06.2012 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2012 Португалия1 : 3Турция
07.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Португалия2 : 0Турция
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Турция3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Турция
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Турция
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 6 : 1Турция
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Турция
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Португалия2 : 1
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия1 : 2
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия4 : 2
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Португалия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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