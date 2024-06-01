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Бельгия - Румыния 22 Июня прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
22 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Бельгия
Румыния

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Румыния, которое состоится 22 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Румыния
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Румыния2 : 1Бельгия
11.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Бельгия2 : 1Румыния
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Бельгия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия3 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия2 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 2Бельгия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Бельгия
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Румыния3 : 0
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния2 : 3
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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