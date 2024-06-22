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Перу - Чили 22 Июня прямая трансляция

22 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия);
Перу
Чили

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Чили, которое состоится 22 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Чили
1 Перу вр Педро Гальесе
22 Перу зщ Александер Кальенс
5 Перу зщ Карлос Самбрано
2 Перу зщ Луис Абрам
17 Перу пз Луис Адвинкула
8 Перу пз Серхио Пенья
16 Перу пз Вильдер Картахена
18 Перу пз Андре Каррильо
6 Перу пз Маркос Лопес
14 Перу нп Джанлука Лападула
9 Перу нп Хосе Паоло Герреро
1 Чили вр Клаудио Браво
4 Чили зщ Маурисио Исла
3 Чили зщ Гильермо Марипан
5 Чили зщ Пауло Диас
2 Чили зщ Габриэль Суасо
7 Чили пз Марселино Нуньес
13 Чили пз Эрик Пульгар
9 Чили пз Виктор Давила
10 Чили пз Алексис Санчес
15 Чили пз Диего Вальдес
11 Чили нп Эдуардо Варгас
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0Перу
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Перу2 : 0Чили
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0Перу
04.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Чили0 : 3Перу
13.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу3 : 0Чили
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Чили2 : 1Перу
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу3 : 4Чили
30.06.2015 Кубок Америки 1/2 финала Чили2 : 1Перу
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Чили3 : 0Перу
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Перу1 : 0Чили
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу1 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу0 : 0
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу4 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Перу2 : 0
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Перу1 : 1
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чили3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 2Чили
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Чили
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 1 : 0Чили
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Перу00
2
1/4 финала
Аргентина00
3 Чили00
4 Канада00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла00
2
1/4 финала
Ямайка00
3 Эквадор00
4 Мексика00
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай00
2
1/4 финала
Боливия00
3 Панама00
4 США00
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

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