Перу - Чили 22 Июня прямая трансляция
22 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Чили, которое состоится 22 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Чили
|1
|вр
|Педро Гальесе
|22
|зщ
|Александер Кальенс
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|2
|зщ
|Луис Абрам
|17
|пз
|Луис Адвинкула
|8
|пз
|Серхио Пенья
|16
|пз
|Вильдер Картахена
|18
|пз
|Андре Каррильо
|6
|пз
|Маркос Лопес
|14
|нп
|Джанлука Лападула
|9
|нп
|Хосе Паоло Герреро
|1
|вр
|Клаудио Браво
|4
|зщ
|Маурисио Исла
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Пауло Диас
|2
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|пз
|Марселино Нуньес
|13
|пз
|Эрик Пульгар
|9
|пз
|Виктор Давила
|10
|пз
|Алексис Санчес
|15
|пз
|Диего Вальдес
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
Главные тренеры
|Эдуардо Бериццо
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|2 : 0
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|04.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 3
|13.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 4
|30.06.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|3 : 0
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 1
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Перу
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Аргентина
|0
|0
|3
|Чили
|0
|0
|4
|Канада
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Ямайка
|0
|0
|3
|Эквадор
|0
|0
|4
|Мексика
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Боливия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|США
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0