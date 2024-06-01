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Эквадор - Венесуэла 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур
Эквадор
Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Венесуэла, которое состоится 23 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Венесуэла
Главные тренеры
Испания Феликс Бас Санчес
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Венесуэла0 : 0Эквадор
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Эквадор1 : 0Венесуэла
10.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Венесуэла2 : 1Эквадор
21.06.2021 Кубок Америки - 2021 Группа B. 3-й тур Венесуэла2 : 2Эквадор
02.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла1 : 1Эквадор
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 1Венесуэла
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Эквадор3 : 0Венесуэла
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Венесуэла1 : 3Эквадор
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Венесуэла1 : 1Эквадор
08.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Эквадор2 : 0Венесуэла
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор2 : 1
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Эквадор
24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Эквадор
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Эквадор
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Венесуэла
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венесуэла
11.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Венесуэла
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур 1 : 1Венесуэла
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Венесуэла0 : 0Эквадор
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу00
3 Чили00
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла00
2
1/4 финала
Ямайка00
3 Эквадор00
4 Мексика00
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай00
2
1/4 финала
Боливия00
3 Панама00
4 США00
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

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