Эквадор - Венесуэла 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Венесуэла, которое состоится 23 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Венесуэла
Главные тренеры
|Феликс Бас Санчес
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|21.06.2021
|Кубок Америки - 2021
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|02.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|1 : 3
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 10-й тур
|1 : 1
|08.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 1-й тур
|2 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|0
|0
|3
|Чили
|0
|0
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Ямайка
|0
|0
|3
|Эквадор
|0
|0
|4
|Мексика
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Боливия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|США
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0