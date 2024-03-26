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Шотландия - Венгрия 23 Июня прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
23 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина);
Шотландия
Венгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Венгрия, которое состоится 23 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Венгрия
1 Шотландия вр Ангус Ганн
13 Шотландия зщ Джек Хендри
5 Шотландия зщ Грант Хэнли
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
2 Шотландия зщ Энтони Ралстон
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
14 Шотландия пз Билли Гилмор
8 Шотландия пз Каллум Макгрегор
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Шотландия нп Че Адамс
1 Венгрия вр Петер Гулачи
5 Венгрия зщ Аттила Фиола
6 Венгрия зщ Вилли Орбан
24 Венгрия зщ Мартон Дардаи
14 Венгрия зщ Бендегуз Болла
11 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Адам Надь
13 Венгрия пз Андраш Шефер
10 Венгрия пз Доминик Собослаи
20 Венгрия нп Роланд Шаллаи
19 Венгрия нп Барнабаш Варга
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Италия Марко Росси
История личных встреч
27.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венгрия0 : 1Шотландия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Шотландия1 : 1
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 5 : 1Шотландия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия2 : 2
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Шотландия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Шотландия0 : 1
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 2 : 0Венгрия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Венгрия1 : 3
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия3 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венгрия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Шотландия — Венгрия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Украина23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Бельгия10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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