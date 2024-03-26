Шотландия - Венгрия 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
23 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Венгрия, которое состоится 23 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Венгрия
|1
|вр
|Ангус Ганн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|5
|зщ
|Грант Хэнли
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|2
|зщ
|Энтони Ралстон
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Каллум Макгрегор
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Петер Гулачи
|5
|зщ
|Аттила Фиола
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|24
|зщ
|Мартон Дардаи
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
|11
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Адам Надь
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|20
|нп
|Роланд Шаллаи
|19
|нп
|Барнабаш Варга
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Марко Росси
История личных встреч
|27.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Шотландия — Венгрия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Италия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Франция
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Украина
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Бельгия
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1