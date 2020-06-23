Мексика - Ямайка 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
23 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Ямайка, которое состоится 23 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Ямайка
|12
|вр
|Хулио Гонсалес
|19
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|6
|зщ
|Херардо Артеага
|14
|пз
|Эрик Санчес
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|24
|пз
|Луис Чавес
|15
|нп
|Уриэль Антуна
|11
|нп
|Сантьяго Хименес
|10
|нп
|Эрнесто Вега
|24
|вр
|Андре Блэйк
|17
|зщ
|Дэмион Лоу
|3
|зщ
|Майкл Гектор
|6
|зщ
|Ди'Шон Бернард
|15
|пз
|Джоэль Латибодье
|14
|пз
|Кейси Палмер
|2
|пз
|Декстер Лембикиса
|22
|пз
|Грегори Ли
|10
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|9
|нп
|Майкл Антонио
|11
|нп
|Шамар Николсон
Главные тренеры
|Хайме Артуро Лосано
|Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
|13.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|0 : 3
|28.01.2022
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. 9-й тур
|1 : 2
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. 1-й тур
|2 : 1
|24.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|0 : 1
|14.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. 2-й тур
|0 : 0
|10.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа C
|2 : 0
|27.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Финал
|1 : 3
|05.06.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. 6-й тур
|0 : 1
|07.02.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. 1-й тур
|0 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|09.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|06.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|01.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|12.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Ямайка
|0
|0
|3
|Эквадор
|0
|0
|4
|Мексика
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Боливия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|США
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0