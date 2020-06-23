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Мексика - Ямайка 23 Июня прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
23 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США);
Мексика
Ямайка

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Ямайка, которое состоится 23 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Ямайка
12 Мексика вр Хулио Гонсалес
19 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Мексика зщ Сесар Монтес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
6 Мексика зщ Херардо Артеага
14 Мексика пз Эрик Санчес
4 Мексика пз Эдсон Альварес
24 Мексика пз Луис Чавес
15 Мексика нп Уриэль Антуна
11 Мексика нп Сантьяго Хименес
10 Мексика нп Эрнесто Вега
24 Ямайка вр Андре Блэйк
17 Ямайка зщ Дэмион Лоу
3 Ямайка зщ Майкл Гектор
6 Ямайка зщ Ди'Шон Бернард
15 Ямайка пз Джоэль Латибодье
14 Ямайка пз Кейси Палмер
2 Ямайка пз Декстер Лембикиса
22 Ямайка пз Грегори Ли
10 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
9 Ямайка нп Майкл Антонио
11 Ямайка нп Шамар Николсон
Главные тренеры
Мексика Хайме Артуро Лосано
Исландия Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
13.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала Ямайка0 : 3Мексика
28.01.2022 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. 9-й тур Ямайка1 : 2Мексика
03.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. 1-й тур Мексика2 : 1Ямайка
24.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала Мексика0 : 1Ямайка
14.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. 2-й тур Мексика0 : 0Ямайка
10.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа C Мексика2 : 0Ямайка
27.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Финал Ямайка1 : 3Мексика
05.06.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. 6-й тур Ямайка0 : 1Мексика
07.02.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. 1-й тур Мексика0 : 0Ямайка
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика0 : 4
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика1 : 0
17.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 2
09.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа E. 2-й тур 2 : 3Ямайка
06.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа E. 1-й тур Ямайка1 : 0
03.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Ямайка
01.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Ямайка
12.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Ямайка
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу11
3 Чили11
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла00
2
1/4 финала
Ямайка00
3 Эквадор00
4 Мексика00
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай00
2
1/4 финала
Боливия00
3 Панама00
4 США00
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

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