20:44 ()
Свернуть список

Гран-при Испании смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 10

Арена: Автодром Каталунья (Барселона, Испания)
Этап 10, Барселона, Испания. Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
23 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00)

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Ландо Норрис McLaren
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
4 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
5 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
6 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
7 Франция Пьер Гасли Alpine
8 Франция Эстебан Окон Alpine
9 Австралия Оскар Пиастри McLaren
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Мексика Серхио Перес Red Bull
12 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
13 Германия Нико Хюлькенберг Haas
14 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
15 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
16 Дания Кевин Магнуссен Haas
17 Япония Юки Цунода RB
18 Австралия Даниэль Риккардо RB
19 Таиланд Александер Албон Williams
20 США Логан Сарджент Williams

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close