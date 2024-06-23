Гран-при Испании смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 10
Арена: Автодром Каталунья (Барселона, Испания)Этап 10, Барселона, Испания. Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
23 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Ландо Норрис
|McLaren
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|5
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|6
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|7
|Пьер Гасли
|Alpine
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|9
|Оскар Пиастри
|McLaren
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|12
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|17
|Юки Цунода
|RB
|18
|Даниэль Риккардо
|RB
|19
|Александер Албон
|Williams
|20
|Логан Сарджент
|Williams