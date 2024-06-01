03:26 ()
Свернуть список

Албания - Испания 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
24 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Албания
Испания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Испания, которое состоится 24 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Испания
23 Албания вр Томас Стракоша
4 Албания зщ Эльсеид Хюсай
5 Албания зщ Арлинд Айети
6 Албания зщ Берат Джимсити
3 Албания зщ Марио Митай
20 Албания пз Юльбер Рамадани
21 Албания пз Кристьян Аслани
14 Албания пз Казим Лячи
10 Албания пз Недим Байрами
9 Албания нп Ясир Асани
7 Албания нп Рей Манай
23 Испания вр Унай Симон
22 Испания зщ Хесус Навас
5 Испания зщ Дани Вивиан
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
12 Испания зщ Алехандро Гримальдо
6 Испания пз Микель Мерино
18 Испания пз Мартин Субименди
15 Испания пз Алекс Баэна
11 Испания нп Ферран Торрес
21 Испания нп Микель Оярсабаль
10 Испания нп Дани Ольмо
Главные тренеры
Бразилия Силвиньо
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
26.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Испания2 : 1Албания
06.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 9-й тур Испания3 : 0Албания
09.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 3-й тур Албания0 : 2Испания
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур 2 : 2Албания
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 2 : 1Албания
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания3 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания3 : 0
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Албания
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Испания1 : 0
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Испания3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Албания — Испания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close