Албания - Испания 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
24 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Испания, которое состоится 24 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Испания
|23
|вр
|Томас Стракоша
|4
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|5
|зщ
|Арлинд Айети
|6
|зщ
|Берат Джимсити
|3
|зщ
|Марио Митай
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|14
|пз
|Казим Лячи
|10
|пз
|Недим Байрами
|9
|нп
|Ясир Асани
|7
|нп
|Рей Манай
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Хесус Навас
|5
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|6
|пз
|Микель Мерино
|18
|пз
|Мартин Субименди
|15
|пз
|Алекс Баэна
|11
|нп
|Ферран Торрес
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|10
|нп
|Дани Ольмо
Главные тренеры
|Силвиньо
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 9-й тур
|3 : 0
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Албания — Испания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Италия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Франция
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1