США - Боливия 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
24 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Окончен
2 : 0
- 3'1:0Кристиан Пулишич
- 44'2:0Фоларин Балогун
- 49'Уэстон Маккенни
0'
45'
90'
- 27'Лионель Хустиньяно
- 28'Габриэль Вильямиль
- 31'Луис Акин
- 90+2'Хесус Сагредо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Боливия, которое состоится 24 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Боливия
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|22
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|4
|зщ
|Тайлер Адамс
46'
|7
|пз
|Джованни Рейна
65'
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
78'
|13
|пз
|Тим Рим
|21
|нп
|Тимоти Веа
86'
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
|20
|нп
|Фоларин Балогун
65'
|6
|пз
|Юнус Муса
46'
|15
|пз
|Джонни Кардозо
65'
|9
|нп
|Рикардо Пепи
65'
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
78'
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
86'
|23
|вр
|Гильермо Вискарра
|3
|зщ
|Даниель Медина
46'
|4
|зщ
|Луис Акин
|2
|зщ
|Хесус Сагредо
|17
|зщ
|Роберто Фернандес
75'
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|6
|пз
|Лионель Хустиньяно
46'
|20
|пз
|Фернандо Сауседо
|19
|нп
|Бруно Миранда
67'
|9
|нп
|Сесар Меначо
46'
|22
|зщ
|Гектор Куэльяр
46'
|7
|пз
|Мигель Терсерос
46'
|18
|нп
|Родриго Рамальо
46'
|11
|нп
|Кармело Альгараньяс
67'
|10
|пз
|Рамиро Вака
75'
Запасные
|18
|вр
|Итан Хорват
|25
|вр
|Шон Джонсон
|2
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|16
|зщ
|Шакил Мур
|23
|зщ
|Кристоффер Лунн
|24
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|пз
|Малик Тилльман
|19
|нп
|Хаджи Райт
|26
|нп
|Джошуа Сарджент
|1
|вр
|Карлос Лампе
|12
|вр
|Густаво Альмада
|5
|зщ
|Адриан Джузино
|24
|зщ
|Марсело Суарес
|25
|зщ
|Йомар Роча
|8
|пз
|Жауме Куэльяр
|14
|пз
|Робсон Матеус
|16
|пз
|Борис Сеспедес
|26
|пз
|Адалид Террасас
|13
|нп
|Лукас Чавез
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
|Антонио Карлос Заго
История личных встреч
|29.05.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|18.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Уругвай
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Боливия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0