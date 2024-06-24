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США - Боливия 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
24 Июня 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
США
Окончен
2 : 0
Боливия

  • 3'
    1:0
    Кристиан Пулишич
  • 44'
    2:0
    Фоларин Балогун
  • 49'
    Уэстон Маккенни
0'
45'
90'
  • 27'
    Лионель Хустиньяно
  • 28'
    Габриэль Вильямиль
  • 31'
    Луис Акин
  • 90+2'
    Хесус Сагредо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Боливия, которое состоится 24 Июня 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Боливия
1СШАврМэтт Тёрнер
22СШАзщДжозеф Скалли
3СШАзщКрис Ричардс
5СШАзщЭнтони Робинсон
4СШАзщТайлер Адамс
46'
7СШАпзДжованни Рейна
65'
8СШАпзУэстон Маккенни
78'
13СШАпзТим Рим
21СШАнпТимоти Веа
86'
10СШАнпКристиан Пулишич
20СШАнпФоларин Балогун
65'
6СШАпзЮнус Муса
46'
15СШАпзДжонни Кардозо
65'
9СШАнпРикардо Пепи
65'
14СШАпзЛукас де ла Торре
78'
11СШАпзБренден Ааронсон
86'
23БоливияврГильермо Вискарра
3БоливиязщДаниель Медина
46'
4БоливиязщЛуис Акин
2БоливиязщХесус Сагредо
17БоливиязщРоберто Фернандес
75'
21БоливиязщХосе Сагредо
15БоливияпзГабриэль Вильямиль
6БоливияпзЛионель Хустиньяно
46'
20БоливияпзФернандо Сауседо
19БоливиянпБруно Миранда
67'
9БоливиянпСесар Меначо
46'
22БоливиязщГектор Куэльяр
46'
7БоливияпзМигель Терсерос
46'
18БоливиянпРодриго Рамальо
46'
11БоливиянпКармело Альгараньяс
67'
10БоливияпзРамиро Вака
75'
Запасные
18СШАврИтан Хорват
25СШАврШон Джонсон
2СШАзщКэмерон Картер-Викерс
12СШАзщМайлз Робинсон
16СШАзщШакил Мур
23СШАзщКристоффер Лунн
24СШАзщМарк Маккензи
17СШАпзМалик Тилльман
19СШАнпХаджи Райт
26СШАнпДжошуа Сарджент
1БоливияврКарлос Лампе
12БоливияврГуставо Альмада
5БоливиязщАдриан Джузино
24БоливиязщМарсело Суарес
25БоливиязщЙомар Роча
8БоливияпзЖауме Куэльяр
14БоливияпзРобсон Матеус
16БоливияпзБорис Сеспедес
26БоливияпзАдалид Террасас
13БоливиянпЛукас Чавез
Главные тренеры
СШАГрегг Берхалтер
БразилияАнтонио Карлос Заго
История личных встреч
29.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США3 : 0Боливия
29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США4 : 0Боливия
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 5
20.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США0 : 1
18.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США1 : 3
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Боливия
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Боливия
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Боливия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Боливия1 : 0
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 2Боливия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу11
3 Чили11
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
США13
2
1/4 финала
Уругвай00
3 Панама00
4 Боливия10
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

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