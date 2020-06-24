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Уругвай - Панама 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
24 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур
Уругвай
Панама

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Панама, которое состоится 24 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Панама
1 Уругвай вр Серхио Рочет
8 Уругвай зщ Наитан Нандес
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
17 Уругвай зщ Матиас Винья
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
11 Уругвай пз Факундо Пельистри
5 Уругвай пз Мануэль Угарте
7 Уругвай пз Николас де ла Крус
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
22 Панама вр Орландо Москера
16 Панама зщ Carlos Harvey
3 Панама зщ Jose Cordoba
25 Панама зщ Roderick Miller
23 Панама зщ Микаэль Мурильо
15 Панама зщ Эрик Дэвис
6 Панама пз Christian Martinez
5 Панама пз Abidel Ayarza
10 Панама пз Эдгар Барсенас
11 Панама пз Исмаэль Диас
17 Панама нп Хосе Фахардо
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Испания Томас Кристиансен
История личных встреч
11.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Уругвай5 : 0Панама
08.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Уругвай3 : 0Панама
05.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Панама0 : 1Уругвай
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Уругвай
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Уругвай
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Уругвай
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай3 : 0
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 2Уругвай
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Панама0 : 1
10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 2-й тур 1 : 3Панама
07.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 1-й тур Панама2 : 0
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Панама
17.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Финал 1 : 0Панама
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина13
2
1/4 финала
Перу11
3 Чили11
4 Канада10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла13
2
1/4 финала
Мексика13
3 Эквадор10
4 Ямайка10
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай00
2
1/4 финала
Боливия00
3 Панама00
4 США00
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Парагвай00
2
1/4 финала
Бразилия00
3 Колумбия00
4 Коста-Рика00

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