Уругвай - Панама 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
24 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Панама, которое состоится 24 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Панама
|1
|вр
|Серхио Рочет
|8
|зщ
|Наитан Нандес
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|17
|зщ
|Матиас Винья
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|11
|пз
|Факундо Пельистри
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|7
|пз
|Николас де ла Крус
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|22
|вр
|Орландо Москера
|16
|зщ
|Carlos Harvey
|3
|зщ
|Jose Cordoba
|25
|зщ
|Roderick Miller
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
|6
|пз
|Christian Martinez
|5
|пз
|Abidel Ayarza
|10
|пз
|Эдгар Барсенас
|11
|пз
|Исмаэль Диас
|17
|нп
|Хосе Фахардо
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Томас Кристиансен
История личных встреч
|11.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|08.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|05.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Финал
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Перу
|1
|1
|3
|Чили
|1
|1
|4
|Канада
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Мексика
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Ямайка
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Боливия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|США
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Парагвай
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Коста-Рика
|0
|0