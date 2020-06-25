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Франция - Польша 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
25 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Франция
Польша

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Польша, которое состоится 25 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Польша
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Антуан Гризманн
15 Франция нп Маркус Тюрам
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Польша вр Войцех Щенсны
5 Польша зщ Ян Беднарек
3 Польша зщ Павел Давидович
14 Польша зщ Якуб Кивёр
19 Польша пз Пшемыслав Франковски
24 Польша пз Бартош Слиш
8 Польша пз Якуб Модер
21 Польша пз Никола Залевски
10 Польша пз Пётр Зелиньски
9 Польша нп Роберт Левандовски
16 Польша нп Адам Букса
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Польша Михал Пробеж
История личных встреч
04.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Франция3 : 1Польша
09.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Польша0 : 1Франция
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 0Франция
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 0 : 1Франция
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 2
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Польша1 : 3
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Польша1 : 2
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша2 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша3 : 1
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь A. Финал 0 : 0 4 : 5Польша
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Франция — Польша. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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