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Англия - Словения 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
25 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Англия
Словения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Словения, которое состоится 25 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Словения
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Англия зщ Киран Триппьер
4 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Джуд Беллингем
11 Англия пз Фил Фоден
16 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Словения вр Ян Облак
2 Словения зщ Жан Карничник
21 Словения зщ Ванья Дркушич
6 Словения зщ Яка Бийол
13 Словения зщ Эрик Янжа
20 Словения зщ Петар Стоянович
22 Словения пз Адам Черин
10 Словения пз Тими Элшник
17 Словения нп Ян Млакар
9 Словения нп Андраж Шпорар
11 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
05.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 9-й тур Англия1 : 0Словения
11.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа F. 3-й тур Словения0 : 0Англия
14.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. 6-й тур Словения2 : 3Англия
15.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. 4-й тур Англия3 : 1Словения
23.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Словения0 : 1Англия
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Англия
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 0 : 1Англия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия2 : 2
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Словения1 : 1
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Словения1 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Англия — Словения. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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