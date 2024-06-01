Англия - Словения 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
25 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Словения, которое состоится 25 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Словения
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Фил Фоден
|16
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|22
|пз
|Адам Черин
|10
|пз
|Тими Элшник
|17
|нп
|Ян Млакар
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|11
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Матьяж Кек
История личных встреч
|05.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 9-й тур
|1 : 0
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|14.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 3
|15.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 1
|23.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Англия — Словения. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Италия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Франция
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1