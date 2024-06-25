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Дания - Сербия 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
25 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Дания
Сербия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сербия, которое состоится 25 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Сербия
1 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
3 Дания зщ Янник Вестергор
18 Дания зщ Александр Бах
17 Дания зщ Виктор Кристиансен
21 Дания пз Мортен Юльманн
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Дания пз Кристиан Эриксен
19 Дания нп Йонас Винд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Сербия вр Предраг Райкович
13 Сербия зщ Милош Велькович
4 Сербия зщ Никола Миленкович
2 Сербия зщ Страхиня Павлович
25 Сербия зщ Филип Младенович
14 Сербия пз Андрия Живкович
17 Сербия пз Иван Илич
22 Сербия пз Саша Лукич
10 Сербия пз Душан Тадич
7 Сербия нп Душан Влахович
9 Сербия нп Александр Митрович
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Дания3 : 0Сербия
13.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 6-й тур Дания2 : 0Сербия
14.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа I. 4-й тур Сербия1 : 3Дания
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Дания1 : 1
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 1 : 1Дания
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания3 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Сербия
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Сербия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Сербия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Сербия
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Сербия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Дания — Сербия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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